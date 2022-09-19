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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Супруги-анархисты в Челябинске вновь получили реальные сроки за баннер у здания УФСБ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска вынес новый приговор сторонникам идей анархизма Дмитрию Цибуковскому и его жене Анастасии Сафоновой, вывесивших баннер экстремистского содержания у здания регионального УФСБ, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат обвиняемых Андрей Лепехин.

По его словам, Цибуковский и Сафонова признаны виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды (п. "б" ч. 2 ст. 213 УК РФ). Суд приговорил каждого из них к лишению свободы в колонии общего режима.

В свою очередь пресс-служба Центрального районного суда уточняет, что Цибуковского приговорили к двум годам колонии общего режима, Сафонову - к одному году девяти месяцам колонии общего режима.

Супруги, помимо хулиганства, также признаны виновными по ч.2 ст.214 УК РФ (вандализм). Оба были приговорены к ограничению свободы сроком на два года, однако освобождены от наказания по этой статье в связи с истечением срока давности уголовного преследования, говорится в сообщении.

По информации адвоката, подсудимые не присутствовали на оглашении приговора. "Их не было в суде. Якобы их вчера задержали. Но обстоятельства мне неизвестны. И связи с ними нет", - сказал Лепехин.

Он добавил, что приговор планируется обжаловать.

По информации пресс-службы УФСБ России по Челябинской области, супруги были задержаны при попытке покинуть страну.

"Опасаясь уголовного преследования, виновные предприняли попытку перехода государственной границы РФ в пункте пропуска "Сагарчин" в Оренбургской области в сопредельное государство, однако (...) были задержаны. По решению суда они будут отконвоированы в следственный изолятор Челябинска", - говорится в сообщении УФСБ.

Осужденных обвиняли в том, что в 2018 году они вывесили растяжку на заборе вокруг здания областного управления ФСБ в Челябинске. Накануне задержания в интернете появилось соответствующее видео. Свою запись авторы прокомментировали как акцию протеста анархистов.

В ноябре 2021 года суд признал супругов виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды (ч.2 ст.213 УК РФ) и приговорил к реальному сроку наказания. В частности, Сафонова тогда получила два года колонии, Цибуковский - 2,5 года. Однако позже Челябинский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в Центральный районный суд Челябинска.

Сообщалось, что Цибуковский и Сафонова являются представителями леворадикального анархистского движения "Народная самооборона", которое в сентябре 2022 года было признано террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Челябинск ФСБ
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