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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Регуляторы могут ограничить распространение данных о закупках радиоэлектроники

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Регуляторы могут дополнительно ограничить распространение информации о закупках госзаказчиками и госкомпаниями радиоэлектронной продукции. Об этом в ходе Саммита дизайн-центров электроники рассказала гендиректор АНО развития радиоэлектронной отрасли "Консорциум "Вычислительная техника" Светлана Легостаева.

"Проработка таких мер (по ограничению распространения информации о закупках радиоэлектроники - ИФ) находится в "обойме" (задач, решаемых регуляторами), - сказала она. - Но законотворчество – процесс не быстрый, и на это потребуется некоторое время".

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По словам Легостаевой, представители отрасли высказали свои пожелания о закрытии такой информации сразу же после введения санкций против РФ, ряда российских юридических и физических лиц. При этом необходимость таких мер участники отрасли объясняют тем, что появление в публичном доступе информации о том, что то или иное российское предприятие может производить или поставлять ту или иную радиоэлектронную продукцию (такая информация, как правило, доступна в Единой информационной системе в сфере закупок - ИФ), значительно повышает риск включения такого предприятия в очередной санкционный список.

"Работать в условиях антироссийских санкций и так не просто, а попадание в санкционный список еще больше затруднит работу компаний", - подчеркнула Легостаева.

При этом глава "Вычислительной техники" отметила, что некоторые шаги по ограничению распространения информации о закупках радиоэлектроники (не только ее - ИФ) уже сделаны. Речь идет, в частности, о предоставлении субъектам РФ права определять единственных поставщиков при госзакупках тех или иных товаров, о рекомендациях госкомпаниям осуществлять соответствующие закупки у единственных поставщиков, проводить их неконкурентными или закрытыми конкурентными способами.

Консорциум Вычислительная техника
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