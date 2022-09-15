Депутаты доработали законопроект о приватизации газораспределительных сетей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по собственности подготовил ко второму чтению законопроект о возможности приватизации в России сетей газораспределения и сетей газопотребления, дообработав его с учетом замечаний правительства: вводится запрет на приватизацию частей газораспределительных сетей, прописывается возможность расторжения договора купли-продажи.

Итоговая версия законопроекта (№1246367-7) размещена в электронной базе данных парламента.

Как сообщалось, документ был внесен в парламент группой сенаторов. Он вводит в закон о приватизации ввести новую статью 30.4: "Особенности приватизации сетей газораспределения и сетей газопотребления". Приватизации могут подлежать как сети в составе государственного и муниципального имущества, так и в составе имущественного комплекса унитарных предприятий. Законопроект закрепляет преимущественное право покупки объектов газоснабжения за газораспределительными организациями при условии, что такие объекты находятся у газораспределительных организаций в аренде или безвозмездном срочном пользовании в течение двух и более лет. При использовании преимущественного права покупки объекта газоснабжения стоимость объекта газоснабжения принимается равной его рыночной стоимости, определенной в соответствии с законом об оценочной деятельности.

Уступка преимущественного права на приобретение приватизируемого объекта газоснабжения не допускается.

Ко втором чтению уточняется, что договор об условиях приватизации объекта газоснабжения должен содержать в качестве существенного условия обременение объекта газоснабжения эксплуатационными обязательствами. При неисполнении договор может быть расторгнут.

Документ ранее был внесен с положительным заключением правительства, но с рядом замечаний. Среди них - запрет на приватизацию частей газораспределительных сетей. Депутаты ко второму уточнили эту норму. "Настоящим федеральным законом в отношении объектов газоснабжения устанавливается принцип их целостности и единства, разделение (дробление) объектов газоснабжения на части не допускается", - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к законопроекту указывается на коллизию в законодательстве, по которой несмотря на то, что объекты газоснабжения включаются в планы приватизации, судебная практика показывает, что однозначной позиции о законности таких решений не выработано. В одних случаях суды делают вывод о том, что законодательством РФ приватизация объектов газоснабжения запрещена (определение Верховного суда РФ от 07.09.2017 N308-ЭС17-11970), в других - что объекты газоснабжения могут быть приватизированы при соблюдении определенных условий (определение Верховного Суда РФ от 18.09.2018 N307-ЭС18-13455).

По мнению авторов законопроекта, прямое закрепление в законе о приватизации нормы о возможности приватизации объектов газоснабжения также позволит обеспечить их надлежащее содержание лицами, обладающими необходимой компетенцией в сфере газоснабжения.

Ранее первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявлял, что министерство предлагает продать ряд сетей газораспределения и газопотребления, так как у бюджета большие проблемы с их содержанием. "В настоящее время в госсобственности субъектов, муниципальной собственности, а также на балансе унитарных предприятий находится большое количество объектов газоснабжения, которые требуют очень больших средств на содержание, ремонт, техобслуживание и прочее, а это дополнительные финансовые затраты, которые должен нести бюджет", - сказал замминистра.

С идеей приватизации газораспределительных сетей Минэнерго выступало и ранее, в 2019 году соответствующий законопроект был размещен на портале проектов нормативных актов.

Законопроект подготовлен сенаторами Андреем Кутеповым и Геннадием Орденовым, в случае принятия он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.