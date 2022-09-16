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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В Думе предложили арестовывать за карты, оспаривающие территориальную целостность РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - За распространение и публичную демонстрацию карт, оспаривающих территориальную целостность России, будет введен штраф до одного миллиона рублей для юрлиц или арест на срок до 15 суток для граждан.

Соответствующие два проекта закона внесены в пятницу в Госдуму, сообщил журналистам их автор, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. Соавторами законопроектов стали его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный.

Первым законопроектом вносятся изменения в статью 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности". В соответствии с поправками, к экстремистским материалам будут также отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России, отметил Пискарев.

В связи с этим корреспондирующие изменения вносятся в КоАП РФ. За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, для юридических лиц штраф может достигать 1 млн рублей. Предлагается также расширить сферу применения данной статьи КоАП и на случаи распространения экстремистских материалов, которые не включены в федеральный список экстремистских материалов, но признаны экстремистскими в соответствии с действующим законодательством.

"В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны. Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию - как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России. И распространение подобных материалов, как нарушающих российское законодательство, должно пресекаться", - отметил Пискарев.

Он напомнил, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции принять меры реагирования в связи с распространением такой продукции. Пискарев также обратил внимание, что поправки в КоАП поддержаны правительством РФ.

Госдума
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