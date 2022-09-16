Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня на границе двух стран. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопансости (ПС ГКНБ) Киргизии.

"Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 по Москве - ИФ)", - говорится в сообщении.

Конфликт ка киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным киргизской Погранслужбы, в пятницу в 06:00 (03:00 по Москве) таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов.

Сообщалось об ожесточенных боях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

Сообщалось, что таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района, нанесли удар из ракетных систем залпового огня по областному центру – городу Баткен, разрушены объекты инфраструктуры. Киргизские пограничники нанесли ответный огневой удар по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари", удалось уничтожить значительное количество тяжелой техники таджикской стороны.

По последним данным, в Баткенскую областную объединенную больницу поступили 42 пострадавших.

МИД Киргизии выразил ноту протеста Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.