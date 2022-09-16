Глава ЛНР подтвердил гибель генпрокурора и его заместителя от взрыва в Луганске

Здание Генеральной прокуратуры ЛНР, где произошел взрыв Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подтвердил гибель генпрокурора республики Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко в результате взрыва в здании генпрокуратуры.

"Сегодня в результате террористического акта погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко", - говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Пасечника.

По его словам, правоохранительные органы ЛНР организован розыск лиц, причастных к теракту. Пасечник заявил, что "ситуация в республике находится под контролем", и призвал жителей ЛНР не поддаваться панике.

Телеграм-канал Следственного комитета РФ сообщил в пятницу, что российские следователи расследуют обстоятельства гибели прокурора республики и его заместителя в результате взрыва в здании региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 16 сентября в здании генеральной прокуратуры ЛНР "произошел взрыв, в результате которого смертельные ранения получили глава ведомства Горенко и его заместитель Стегленко".

Ранее о гибели Горенко и Стегленко "Интерфаксу" сообщали в экстренных службах.