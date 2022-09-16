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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

Минпромторг поддержал идею закупки продукции лесопромышленников в госрезерв

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ готов поддержать идею лесопромышленников о закупке продукции отрасли в госрезерв, однако таких решений пока не принималось. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Идею закупки в государственный резерв продукции лесопромышленного комплекса поддерживаем, при этом пока никаких поручений на этот счет Минпромторгу России от правительства РФ не было", - сказали в ведомстве.

Предложение поддержать внутренний спрос на продукцию ЛПК за счет ее закупки в госрезерв прозвучало в пятницу на конференции "Рынок лесосырья и продукции деревообработки 2022". В частности, эту меру поддержки в числе других способов поддержать ёмкость внутреннего рынка назвал директор по взаимодействию с государственными органами компании "Свеза" Борис Френкель. Лесопромышленные компании готовы увеличить отгрузки в госрезерв и принимать участие в закупках продукции для строительства объектов инфраструктуры, сообщила компания со ссылкой на Френкеля.

Как отметили в Минпромторге, в соответствии с федеральным законом "О государственном материальном резерве" "поддержка внутреннего спроса не соответствует целям назначения государственного материального резерва". При этом, комментируя техническую возможность закупки, в министерстве отметили, что, как правило, продукция ЛПК имеет либо неограниченный, либо очень долгий срок хранения.

Какая именно продукция и в каком объеме может закупаться в госрезерв, в Минпромторге комментировать не стали, сославшись на то, что "сведения о нормах накопления, о поставке, выпуске, закладке материальных ценностей являются государственной тайной".

Ранее идея о закупке в госрезерв для поддержания внутреннего спроса на фоне санкций звучала в отношении металлопродукции.

Минпромторг
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