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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

Глава ФСВТС заявил, что в России достаточно беспилотников

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россия не испытывает проблем с беспилотниками.

"В России нет проблем с беспилотниками, у нас лучшие беспилотники", - сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос, не собираются ли Иран или Турция поставить беспилотники в РФ.

У него также уточнили, достаточно ли в России беспилотников. "У нас всего достаточно", - заявил Шугаев.

Россия ФСВТС Иран Турция
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