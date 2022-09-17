Глава ФСВТС заявил, что в России достаточно беспилотников

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россия не испытывает проблем с беспилотниками.

"В России нет проблем с беспилотниками, у нас лучшие беспилотники", - сказал Шугаев журналистам, отвечая на вопрос, не собираются ли Иран или Турция поставить беспилотники в РФ.

У него также уточнили, достаточно ли в России беспилотников. "У нас всего достаточно", - заявил Шугаев.