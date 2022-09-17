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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Путин обсудил с президентом Узбекистана укрепление двустороннего партнерства

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым двустороннюю повестку, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества. С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане", - говорится в сообщении.

Путин тепло поблагодарил Мирзиёева "за гостеприимство и прекрасную организацию состоявшегося в Самарканде саммита ШОС".

Согласно сообщению, обсуждался также график предстоящих контактов.

Владимир Путин
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