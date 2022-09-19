ЦБ РФ с 19 сентября снижает ключевую ставку до 7,50% годовых

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России с 19 сентября снижает ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,50% годовых.

В опубликованном в пятницу, 16 сентября, заявлении регулятор отметил, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. В августе годовая инфляция снизилась до 14,3% (после 15,1% в июле) и, по оценкам на 9 сентября, уменьшилась до 14,1%.

Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет продолжающейся коррекции цен на товары и услуги после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и в целом сдержанная динамика потребительского спроса. Дополнительным дезинфляционным фактором стало расширение предложения на отдельных товарных рынках в условиях сохраняющихся внешних и внутренних ограничений на экспорт.

В то же время в августе снижение общего индекса потребительских цен в месячном сезонно сглаженном выражении замедлилось, а показатель базовой инфляции несколько вырос. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне.

С учетом складывающихся тенденций в динамике потребительских цен Банк России прогнозирует, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 11,0-13,0%. Снижение годовой инфляции продолжится в том числе под влиянием эффекта базы, несмотря на ожидаемое дальнейшее увеличение текущих темпов прироста цен. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

По оценке регулятора, на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски.

Риски для базового сценария в значительной мере связаны с волатильностью обменного курса рубля, отражающей изменения внешнеторговых потоков, а также с динамикой инфляционных ожиданий.

Дезинфляционное влияние на краткосрочном горизонте может оказать высокая склонность населения к сбережению в условиях общей экономической неопределенности, длительности привыкания к новой структуре предложения на потребительских рынках, а также ожиданий дальнейшего снижения цен на фоне произошедшего с начала года укрепления рубля. Дополнительным дезинфляционным фактором может стать хороший урожай сельскохозяйственной продукции 2022 года. Более выраженные дезинфляционные эффекты может иметь и рост предложения на внутреннем рынке товаров, в отношении которых действуют экспортные ограничения.

Источником краткосрочных проинфляционных рисков являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям, а также ускорение потребительского кредитования. Рост потребительского кредитования может усиливаться смягчением неценовых требований банков к заемщикам и снижением премий за риск в процентных ставках. Эти факторы могут в совокупности привести к опережающему росту потребительского спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска.

Существенные проинфляционные риски может создать и дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений. Они способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики. Ограничения на стороне предложения могут, в частности, увеличиться из-за проблем с поставками оборудования, медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих в случае усиления негативных тенденций в динамике импорта. В свою очередь реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля.

Денежно-кредитные условия, по оценкам Банка России, стали в целом нейтральными. Вслед за снижением в июле ключевой ставки уменьшились доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ. Доходности долгосрочных ОФЗ существенно не изменились. Произошло дополнительное снижение кредитных и депозитных ставок, особенно краткосрочных.

Несмотря на уже произошедшее снижение депозитных ставок, в целом продолжался приток средств населения в кредитные организации. Происходил приток средств домашних хозяйств на долгосрочные рублевые депозиты и текущие счета и отток с краткосрочных рублевых депозитов. Это отражает нормализацию структуры банковских сбережений населения.

Ускорился рост корпоративного кредитования. Восстанавливалось необеспеченное потребительское кредитование, а в ипотечном сегменте наблюдался существенный рост. Поддержку кредитной активности оказывали как правительственные программы льготного кредитования, так и произошедшее в апреле - июле снижение ключевой ставки.

Динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики. Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.