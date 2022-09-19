Госдуме предложили ввести на постоянной основе "каникулы" по потребкредитам

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 196743-8 об установлении на постоянной основе практики предоставления гражданам кредитных каникул по потребительским кредитам.

При этом предлагается существенно повысить максимальные размеры займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул, в частности, по автокредитам лимит предлагается повысить более чем в 2 раза.

По действующему законодательству, заемщик (как физическое лицо, так и ИП) при снижении дохода более чем на 30% может обратиться в банк с требованием ввести льготный период по кредитам, не превышающим установленный правительством размер. Сейчас для потребительских кредитов, заемщиками которых являются физические лица, установлен лимит в 300 000 рублей; для ИП - 350 000 рублей; для долгов по кредитным картам - 100 000 рублей; на покупку автомобиля - 700 000 рублей. Норма была введена в пандемию, а затем продлена до 30 сентября 2022 года.

Есть еще каникулы по ипотечным кредитам, которые установлены на постоянной основе.

Внесенный законопроект предлагает установить на постоянной основе практику предоставления кредитных каникул для потребительских кредитов физическим лицам (разъяснений по ИП во внесённом тексте нет), попавшим в трудную жизненную ситуацию. Под трудной ситуацией понимается снижение среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца, более чем на 30% по сравнению со среднегодовым уровнем. Сейчас действует снижение на 30% рассчитанное за месяц. Льготный срок остался прежним - не более 6 месяцев.

"Законопроектом предлагается установить, что в течение льготного периода запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика. При этом в течение льготного периода на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты, что позволит исключить риски недополучения доходов кредиторами", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Уточняется, что каникулы будут действовать для кредитов с лимитом, который установит правительство. Пока же авторы проекта предлагают ввести лимит для кредитных карт в размере 150 000 рублей вместо нынешних 100 000; для автокредитования - 1 600 000 рублей (сейчас 700 000 рублей); для всех остальных потребительских кредитов - 450 000 рублей (сейчас 300 000 рублей).

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие до дня его вступления в силу. Согласно действующему законодательству возможность подать заявление на получение кредитных каникул по потребительским кредитам истекает 30 сентября 2022 года.