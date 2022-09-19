Суд изъял в доход государства более 300 объектов недвижимости в Махачкале

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Саратове Кировский районный суд по иску замгенпрокурора России постановил изъять в доход государства более 300 объектов недвижимости, незаконно приватизированных в Махачкале, в том числе бывшим мэром города Саидом Амировым.

В доход государства изъята недвижимость, принадлежавшая нескольким физическим и юридическим лицам Махачкалы, сообщается на сайте суда. Изъято имущество, в отношении которого суду не были представлены доказательства его приобретения на законные доходы.

По версии Генпрокуратуры, во время своего нахождения в должности глава Махачкалы Амиров вместе с подчиненным незаконно приватизировали МУП "Водоканал", МУП "Махачкалатеплоэнерго", МУП "Махачкалинские горэлектросети" и передали имущество компаний подконтрольным физическим и юридическим лицам.

Разработанный план включал приватизацию муниципальных предприятий "с использованием подложных документов, поэтапное сокращение в созданных акционерных обществах пакетов акций, принадлежащих муниципалитету", считают в Генпрокуратуре. Все это было сделано "за счет введения в состав акционеров родственников главы, а также подконтрольных ему юридических и физических лиц, дальнейшую передачу им 100 % акций и последующее завладение всем имущественным комплексом, обеспечивающих тепло-, электро-, водоснабжение и водоотведение Махачкалы", отмечается в пресс-релизе.

В итоге суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства.

В 2014 году Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор в отношении экс-мэра Махачкалы Саида Амирова.

Согласно материалам уголовного дела, он с подельниками готовил покушение на руководителя отделения Пенсионного фонда Дагестана, борца Сагида Муртазалиева. Самолет, в котором летел Муртазалиев, должны были сбить из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), считало следствие. Амиров был признан виновным в подготовке к теракту и организации незаконного приобретения, перевозке и хранения оружия, лишен госнаград и приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима.

27 августа 2015 года тот же суд приговорил Амирова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Суд установил, что экс-мэр Махачкалы и его подельники причастны к убийству исполняющего обязанности руководителя территориального следственного органа СУ СКР по Дагестану Арсена Гаджибекова. У него в производстве было уголовное дело о должностных преступлениях сотрудников администрации Махачкалы.

В марте 2016 года Верховный суд России оставил пожизненный приговор Амирову в силе.