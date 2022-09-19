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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Застройщики в России переносят ввод новостроек в среднем на 7 месяцев

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Средний срок переноса ввода объекта в эксплуатацию составляет семь месяцев, подсчитали аналитики портала ЕРЗ.РФ по рынку строительства жилья застройщиками на 1 сентября 2022 года.

"Средний перенос планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам на сентябрь 2022 года составляет 7,4 месяца", - говорится в исследовании.

По оценке аналитиков, сейчас в стройке в основном находятся объекты, разрешения на которые были выданы в 2021 году.

"В России на 1 сентября 2022 года девелоперы возводят 9,8 тысячи домов общей площадью 106,2 млн кв. м. Наибольший объем строительства приходится на объекты, разрешение на строительство которых выдано в 2021 году (28,4% по площади), что кардинально отличается от прошлого года, когда в основном строились дома, разрешение на строительство которых было выдано в 2018 году", - отмечается в сообщении.

Эксперты отмечают, что темпы вывода на рынок нового жилья в июле-августе 2022 года превысили средние темпы как первой половины 2022 года, так и темпы 2021 года.

В среднем с начала 2022 года на рынок ежедневно выводилось 2089 квартир, что на 9% меньше, чем в 2021 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 762 тысячи квартир. До конца 2022 глжп застройщики планируют ввести в эксплуатацию или передать дольщикам по ДДУ 18,9 млн кв. м жилья.

ЕРЗ.РФ
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