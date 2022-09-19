Мантуров сообщил об обсуждении отмены НДС на продукты с истекающим сроком годности

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ведомства прорабатывают вопрос об отмене НДС для торговых сетей, если они будут передавать на благотворительность продукты с истекающим сроком годности, но пригодных для употребления (так называемый фудшеринг), сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он сказал об этом журналистам в кулуарах Международного форума инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве Innofood.

"Я считаю, что справедливости ради, если у продуктов есть еще срок годности и он не истек, но остается несколько дней, то его утилизируют - это наверно неправильно. А те люди, кто не могут себе позволить расширять свой ассортимент, за счет этого такая возможность будет", - отметил он.

В 2021 году представители "Единой России" предложили изменить законодательство, чтобы торговые сети могли передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Пока им выгоднее такие продукты утилизировать, в том числе потому, что при утилизации ритейлеры вправе рассчитывать на вычет входящего НДС. В ноябре 2021 года глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев приводил данные, по которым объем пищевых продуктов на утилизацию в России составляет не менее 17 млн тонн, что обходится примерно в 1,5 трлн рублей.

До внесения изменения в законодательство пилотные проекты в сфере фудшеринга этим летом запустили торговые сети Х5 Retail Group и "Магнит".