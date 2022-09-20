Госдума упростит для иностранцев возможность служить по контракту

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла поправки, согласно которым облегчается получение российского гражданства военнослужащим иностранцам и появляется возможность заключать с ними контракты на меньшие сроки.

"Иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ без соблюдения условий, ... и без представления вида на жительство", - говорится в тексте принятых поправок.

Также предлагается сократить с пяти лет до года срок, на который заключается первый контракт о прохождении военной службы с иностранным гражданином, поступающим на военную службу в должности прапорщика, мичмана, офицера.

Данные поправки приняты ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в закон "О пожарной безопасности" 1188754-7. Поправки внесены депутатами от всех фракций: единороссами Андреем Картаполовым, Василием Пискаревым, Дмитрием Вяткиным, Эрнестом Валеевым, главой фракции ЛДПР Леонидом Слуцким, депутатом от "Справедливой России - За правду" Олегом Ниловым, первым замруководителя фракции КПРФ Николаем Коломейцевым, вице-спикером Госдумы от "Новых людей" Владиславом Даванковым.