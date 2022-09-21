Совфед одобрил закон, облегчающий получение гражданства РФ иностранцами-контрактниками

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за закон, который, в том числе облегчает получение гражданства РФ военными-иностранцами, а также дает возможность заключать с ними контракты на меньшие сроки.

Согласно документу, иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России без соблюдения условий и без представления вида на жительство.

Законом также предусмотрено сокращение с 5 лет до года срока, на который заключается первый контракт о прохождении военной службы с иностранным гражданином, поступающим на военную службу в должности прапорщика, мичмана, офицера.

Данные нормы были ранее приняты Госдумой в составе законопроекта, который также вносит ряд изменений в закон "О пожарной безопасности". Они были внесены в качестве поправок ко второму чтению документа.