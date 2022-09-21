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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

В Воронежской области помогут провести голосование на референдумах

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение оказать содействие в подготовке и участии в референдумах проживающих на территории региона граждан, прибывших с территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщает правительство региона.

"Члены территориальных избирательных комиссий будут выезжать в пункты временного размещения, чтобы обеспечить возможность для голосования. Также будут представлены и другие традиционные форматы голосования", - говорится в сообщении.

Число и адреса ТИКов в регионе, график их работы, а также "горячая линия" по вопросам проведения референдумов будут опубликованы позднее.

Ранее 21 сентября о готовности помочь в проведении референдумах о присоединении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей к России заявили в Ростовской области. Днем ранее были назначены дни голосования на этих референдумах - 23-27 сентября.

21 сентября президент Владимир Путин сообщил, что ЛНР, ДНР, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей попросили Россию поддержать эти референдумы. Он пообещал сделать все для обеспечения безопасности голосования и пообещал поддержать решения, которые примет большинство.

Хроника 24 февраля – 21 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Воронежская область Украина ДНР ЛНР Владимир Путин Херсонская область Запорожская область
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