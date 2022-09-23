Прокуроры могут получить право обращаться за рубеж за возмещением причиненного РФ вреда

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект, предусматривающий передачу прокуратуре России полномочий по обращению в иностранные юрисдикции за исполнением судебных решений в части возмещения вреда, причиненного преступлением государству, проходит заключительные стадии согласования в ведомствах, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Разработан законопроект, которым предусмотрена передача Генпрокуратуре России полномочий по обращению в иностранные юрисдикции за исполнением судебных решений в части возмещения вреда, причиненного преступлением государству", - сказал Краснов в пятницу, выступая на 20-м заседании генпрокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, в настоящий момент документ "проходит заключительные стадии согласования в ведомствах".

Говоря о российской практике противодействия незаконным финансовым операциям, генпрокурор отметил важность превентивных мер вне уголовно-правовой сферы.

"Предотвратить вывод денежных средств за границу нам нередко удается в рамках надзора за исполнением законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Например, еще некоторое время назад опасное распространение получила преступная схема вывода активов с использованием судебных решений. Нерезидент в судебном порядке взыскивал с российской компании фиктивную задолженность, получал исполнительный лист и предъявлял его в банк, который не мог отказать в его исполнении", - сказал Краснов.

Он подчеркнул, что для пресечения подобных попыток прокуроры вступали в арбитражный процесс, а если судебный акт уже состоялся, добивались его пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам, представляя суду доказательства о направленности действий участников спора на легализацию незаконных доходов.

"Благодаря принятым нами мерам удалось существенно снизить распространенность подобных фактов. При этом планируемое введение законодательного запрета на перечисления по исполнительным документам в иностранные банки, полагаю, позволит полностью искоренить эту схему", - сказал Краснов.