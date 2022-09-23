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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

На зарубежных счетах остаются под арестом незаконно выведенные из РФ финактивы на $500 млн

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что российское надзорное ведомство обеспечивает и контролирует аресты незаконно выведенного за рубеж из России имущества и финансовых активов.

"На текущий момент, несмотря на напряженную международную повестку, Генпрокуратурой России обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества, а также финансовые активы в сумме, эквивалентной полумиллиарду долларов США", - сказал Краснов в пятницу, выступая на 20-м заседании генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, в феврале текущего года "в результате эффективно выстроенного взаимодействия со швейцарским федеральным ведомством юстиции в нашу страну возвращены денежные средства в размере более 3,5 млн долларов, ранее похищенные у одного из ведущих вагоностроительных предприятий страны".

Также, сообщил Краснов, нарабатывается практика правоохранительного содействия по делам об обращении в доход государства имущества государственных служащих, имеющего неясное происхождение.

Вместе с тем, по его словам, международное антикриминальное сотрудничество "осложняется неконструктивной позицией отдельных стран". "Создаются новые искусственные проблемы, расшатывающие формируемую систему возврата активов. Это, в том числе попытки использования конфискационных механизмов в угоду политической конъюнктуре и в обход процессуальных институтов, а также ограничение участия российских делегатов на международных площадках", - заявил генпрокурор РФ.

Он считает, что такие подходы "подрывают доверие к инициативам об обмене информацией и содействии в возврате активов".

"На мой взгляд, на текущем этапе особенно важно не дать разрушить действующую систему международных обязательств, не допустить девальвации традиционных инструментов. Сейчас отдельные юрисдикции отказываются от сотрудничества и обмена данными в правоохранительных целях. От подобной позиции выигрывают только преступники. В связи с чем она неприемлема", - заявил Краснов.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ
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