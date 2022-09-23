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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Москва не принимала никаких решений по поводу авиасообщения РФ с Северным Кипром

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Решений по поводу возможного открытия авиасообщения между РФ и непризнанной республикой Северный Кипр нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным во время встречи на саммите ШОС в Самарканде возможное открытие авиасообщения между Россией и Северным Кипром.

Дмитрий Песков Турция Северный Кипр
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