Мобилизация не коснется студентов, проходящих первичное обучение в вузах

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Частичная мобилизация не затронет студентов, которые проходят первичное обучение в вузах РФ на очных или вечерних отделениях, сообщили в Минобороны РФ.

"Граждане Российской Федерации, состоящие на воинском учёте по месту жительства, проходящие первичное обучение в российских высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях, на военную службу в рамках частичной мобилизации не привлекаются", - сообщили в военном ведомстве.

Накануне в российском Генштабе заявили, что частичная мобилизация и осенний призыв в армию не касаются студентов очных отделений вузов.

"Ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет", - заявил в четверг представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

Он сообщил, что этой осенью на срочную военную службу призовут 120 тыс. новобранцев. "Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания", - сказал Цимлянский.

Ранее в пятницу стало известно, что студенты заочной формы обучения российских вузов могут быть призваны в рамках частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин ранее объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.