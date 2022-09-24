Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил руководителям субъектов России обеспечить работу службы 122 в выходные дни, сообщили в аппарате вице-премьера.

"Всем руководителям субъектов поручено обеспечить работу службы 122 в выходные дни. В круглосуточном режиме представители ОНФ ведут работу по оценке качества работы операторов колл-центров в регионах", - говорится в сообщении.

Чернышенко сообщил, что работа службы 122 развернута во всех регионах России.

"На площадке координационного центра организовано оперативное взаимодействие всех участников. С четверга на "горячую линию" 122 поступило уже более 200 тыс. звонков по вопросам частичной мобилизации. Во все региональные колл-центры разосланы ответы на наиболее часто задаваемые вопросы", - отметил вице-премьер.

Ответы на вопросы по частичной мобилизации граждане могут найти на ресурсах "Объясняем.РФ", где также размещен график работы колл-центров в регионах, напомнили в аппарате.

Отмечается, что Чернышенко в координационном центре правительства провел совещание по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации. В нем приняли участие представители Минцифры, Минобороны, Минтруда, Минпромторга, Минэкономразвития России, ОНФ, а также всех регионов страны.