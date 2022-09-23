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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Что произошло за день: пятница, 23 сентября

Уточнения по попадающим под частичную мобилизацию, закрытие завода Toyota, индексация тарифов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Тарифы ЖКХ для населения проиндексируют с 1 декабря в среднем на 9%. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы.

- Частичная мобилизация в РФ не затронет отдельные категории работников IT-сферы и СМИ, следует из сообщения Минобороны. IT-специалистам, получившим отказ в отсрочке от мобилизации, следует обращаться в Минцифры. Кроме того мобилизация не коснется студентов, проходящих первичное обучение в вузах, однако студентов-заочников могут призвать.

- В ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали референдумы по вхождению в состав РФ.

- Toyota закроет завод в России, уволит сотрудников офиса и предприятия. Компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марок Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети.

- В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир". Это объяснили техническими причинами. Между тем Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция ищет альтернативы российской платежной системе.

- На зарубежных счетах остаются под арестом незаконно выведенные из РФ финактивы на $500 млн. Такие данные привел генпрокурор РФ Игорь Краснов.

- Умер режиссер Владимир Краснопольский. Ему было 89 лет. Краснопольский совместно с Валерием Усковым снял фильмы и телевизионные сериалы, включая "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов" и другие.

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