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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Горняк погиб при обрушении породы на шахте в Мурманской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Горная порода обрушилась на шахте "Каула" в Мурманской области, сообщили "Интерфаксу" в субботу в администрации шахты.

"На шахте произошел обвал горной породы, под завалом оказался один горнорабочий, он погиб, - сказал собеседник агентства. - Информация о судьбе остальных горняков уточняется".

Пресс-служба "Кольской ГМК" уточняет, что обвал горной массы произошел в одном из блоков на горизонте +50 м.

"Совместно с горноспасателями ведется работа по извлечению работника, - добавили в компании. - Создана комиссия по расследованию всех обстоятельств несчастного случая, ведется расследование".

Мурманская область Каула Кольская ГМК
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