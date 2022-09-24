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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Обвал на шахте "Каула" не повлиял на работу рудника "Кольской ГМК"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Обвал горной массы на шахте "Каула" АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель"), который произошел в субботу и привел к смерти горнорабочего, не повлиял на работу рудника, сообщила пресс-служба КГМК.

"Происшествие не повлияло на производственную деятельность рудника", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу утром на шахте в Никель в одном из блоков на горизонте +50 м обрушилась горная порода. Под завалом оказался рабочий, который погиб.

По данным следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области, погибший - горнорабочий очистного забоя 1974 года рождения. По данному факту идет проверка, следователи осматривают место происшествия.

Мурманская область Каула Кольская ГМК
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