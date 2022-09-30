Мантуров возглавил комиссию по вопросам бронирования находящихся в запасе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин назначил председателем межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан страны, находящихся в запасе Вооруженных сил, федеральных органов госвласти, имеющих запас, и органов местного самоуправления, а также организаций, утвержденных соответствующим распоряжением кабинета министров, вице-премьера Дениса Мантурова.

Такое распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В комиссию включен первый заместитель председателя коллегии ВПК Василий Тонкошкуров, а глава "Роскосмоса" Юрий Борисов из ее состава исключен.