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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

ФСБ сообщила о задержании японского консула во Владивостоке

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании консула генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори.

Центр общественных связей ФСБ в понедельник сообщил, что японский дипломат "задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае".

"По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест. Мотоки Тацунори объявлен "персона нон-грата" в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата", - сообщили в ФСБ.

ФСБ России
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