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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Япония заявила России протест в связи с задержанием японского дипломата

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Японский МИД заявил России протест в связи с задержанием по обвинению в шпионаже во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори, сообщают СМИ.

Как следует из сообщений, посол РФ в Японии Михаил Галузин был вызван в МИД страны, где ему был заявлен протест в связи с задержанием дипломата.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси назвал действия российской стороны "неприемлемыми", поскольку, по его словам, Тацунори не совершал никаких незаконных действий.

Накануне о задержании Тацунори, получавшего секретные сведения за вознаграждение, сообщила ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Приморском крае пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии в г. Владивостоке Мотоки Тацунори", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в понедельник.

В спецслужбе заявили, что японский дипломат "задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае".

"По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест. Тацунори объявлен "персона нон-грата" в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата", - сообщили в ФСБ.

МИД РФ также сообщил, что "японской стороне был выражен решительный протест в связи с действиями сотрудника генконсульства и передана нота соответствующего содержания".

В российское внешнеполитическое ведомство был вызван советник-посланник Посольства Японии в Москве, которому было сообщено, что за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица и наносящую ущерб интересам безопасности России, консул генерального консульства Японии во Владивостоке объявлен "persona non grata" и в течение 48 часов обязан покинуть Российскую Федерацию.

Япония Россия Мотоки Тацунори
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