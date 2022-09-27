Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Медведев счел, что НАТО не вступит в конфликт на Украине, даже если РФ применит ядерное оружие

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что НАТО не будет прямо вмешиваться в конфликт на Украине даже в случае, если Россия применит ядерное оружие против украинского режима.

"Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе", - написал Медведев в своём телеграм-канале.

По его мнению, безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее судьбы Украины.

Медведев полагает, что поставка современных вооружений на Украину - просто бизнес для западных стран, но "погибать в ядерном апокалипсисе" западные страны не собираются.

Дмитрий Медведев НАТО Украина Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ за сутки COVID-19 заболели 36,6 тыс. человек

Оператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопровода

Оператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопровода

С 21 сентября в Казахстан въехали около 98 тысяч россиян

Военная операция на Украине

На границе с Грузией на КПП "Верхний Ларс" откроют мобилизационный пункт

В Москву доставят на лечение 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

В Москву доставят на лечение 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

Токаев заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и на коньяк

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку и на коньяк

Минцифры РФ направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK из AppStore

Минцифры РФ направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK из AppStore

Минцифры РФ опубликовало перечень специальностей для освобождения от частичной мобилизации

Нападения в школах и вузах

Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 17 человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });