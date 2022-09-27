Медведев счел, что НАТО не вступит в конфликт на Украине, даже если РФ применит ядерное оружие

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что НАТО не будет прямо вмешиваться в конфликт на Украине даже в случае, если Россия применит ядерное оружие против украинского режима.

"Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства. Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе", - написал Медведев в своём телеграм-канале.

По его мнению, безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее судьбы Украины.

Медведев полагает, что поставка современных вооружений на Украину - просто бизнес для западных стран, но "погибать в ядерном апокалипсисе" западные страны не собираются.