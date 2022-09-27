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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

В РФ за сутки COVID-19 заболели 36,6 тыс. человек

Показатель заболеваемости за сутки впервые с начала сентября опустился ниже 40 тыс. заболевших

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 36,6 тысячи случаев, скончался 101 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"В РФ выявлено 36 605 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 652 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 139,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 72 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в девяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах, уточнили в оперштабе. Накануне сообщалось о госпитализации 1 526 человек.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 40 188 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 3 583. Показатель заболеваемости впервые с начала сентября опустился ниже 40 тыс. заболевших за сутки и соотносится с уровнем значений 15-20 марта, когда выявлялось менее 40 тыс. заболевших.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 400-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умер 101 человек, накануне сообщалось о 85 умерших.

"Выздоровели за сутки 59 547 человек, или на 34,5% больше в сравнении с 26 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 873 783 случая заражения коронавирусной инфекцией, 386 943 умерших и 19 860 311 выздоровевших.

коронавирус Россия
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