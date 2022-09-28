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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

В России за сутки COVID-19 заболели 40 тыс. человек

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 40 тысяч случаев, скончались 111 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"В РФ выявлено 40 017 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 300 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,6%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах, уточнили в оперштабе.

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По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 36 605 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 3 412. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 13-14 марта, когда выявлялось более 40 тыс. заболевших.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 400-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 111 человек, накануне сообщалось о 101 умершем.

"Выздоровели за сутки 61 515 человек, или на 3,3% больше в сравнении с 27 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 913 800 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 387 054 умерших и 19 921 826 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 28 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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