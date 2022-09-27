Минобороны РФ не планирует обращаться к госорганам других стран для возвращения россиян

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ не обращалось и не планирует обращаться в государственные органы Казахстана, Грузии и других стран по поводу принудительного возвращения россиян.

"Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию, не направляло, не разрабатывало и не планирует", - заявило Минобороны РФ во вторник.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов ранее во вторник заявил, что выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан будут в том случае, если их объявят в розыск.