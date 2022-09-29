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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

В России за сутки коронавирусом заболели 38,7 тыс. человек

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 38,7 тысячи случаев, скончались 109 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"В РФ выявлено 38 739 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 154 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,4%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 32 субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в оперштабе.

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По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 40 017 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 278. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 15-20 марта, когда выявлялось менее 40 тыс. заболевших.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 400-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 109 человек, накануне сообщалось о 111 умерших.

"Выздоровели за сутки 57 937 человек, или на 5,8% меньше в сравнении с 28 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 952 539 случаев заражения коронавирусом, 387 163 умерших и 19 979 763 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 29 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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