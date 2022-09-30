В России за сутки COVID-19 заболели 37,3 тыс. человек

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил около 37,3 тысячи случаев, скончались 106 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"В РФ выявлено 37 286 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 723 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,7%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 24 субъектах РФ, снижение - в 55 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 38 739 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 453. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 15-20 марта, когда выявлялось менее 40 тыс. заболевших.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 400-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 106 человек, накануне сообщалось о 109 умерших.

"Выздоровели за сутки 61 225 человек, или на 5,7% больше в сравнении с 29 сентября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 989 825 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 387 269 умерших и 20 040 988 выздоровевших.