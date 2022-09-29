Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В МФЦ Москвы заявили, что сотрудники центров не выдают посетителям повестки в военкомат

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В московских МФЦ не выдают повестки в военкоматы, информация не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московских центров госуслуг.

"По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям сотрудниками центров госуслуг повесток в офисах "Мои документы" пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением. Изложенная информация является ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в московских МФЦ всем мужчинам от 20 до 34 лет, приходящим за паспортом, выдают повестки в военкоматы.

МФЦ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД РФ сочли, что ситуация вокруг "Северных потоков" выгодна США

Получившие бронь от мобилизации граждане получат удостоверения об отсрочке

Минюст РФ внес изменения в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО

Минюст РФ внес изменения в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО

Валуев сообщил, что получил повестку в военкомат

Валуев сообщил, что получил повестку в военкомат

МВД напомнило иностранцам о необходимости легализовать свое пребывание в РФ до 13 октября

МВД напомнило иностранцам о необходимости легализовать свое пребывание в РФ до 13 октября
Военная операция на Украине

Договоры о присоединении к России новых территорий подпишут в пятницу в Кремле

Кабмин сможет запрещать перевозки грузов по РФ автотранспорту из недружественных стран

Кабмин сможет запрещать перевозки грузов по РФ автотранспорту из недружественных стран

Вместо магазинов Lego в России появится сеть "Мир кубиков"

Вместо магазинов Lego в России появится сеть "Мир кубиков"

Клишас отметил расхождения в законах насчет права состоящих на воинском учете покидать РФ

Клишас отметил расхождения в законах насчет права состоящих на воинском учете покидать РФ

Пункт мобилизации развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });