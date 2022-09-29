В МФЦ Москвы заявили, что сотрудники центров не выдают посетителям повестки в военкомат

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В московских МФЦ не выдают повестки в военкоматы, информация не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московских центров госуслуг.

"По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче посетителям сотрудниками центров госуслуг повесток в офисах "Мои документы" пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением. Изложенная информация является ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в московских МФЦ всем мужчинам от 20 до 34 лет, приходящим за паспортом, выдают повестки в военкоматы.