Гражданские лица могут выдавать повестки мобилизуемым при определенных условиях

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Повестки о призыве на частичную мобилизацию могут вручать не только военные, но и гражданские лица, получившие от председателя мобилизационной комиссии соответствующие полномочия, сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо", - говорится на портале.

Так на портале ответили на вопрос о том, правомерно ли привлекать педагогов к работе по вручению повесток гражданам.