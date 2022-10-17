Источник сообщил, что ЦБ выступил за введение в РФ добровольного экологического страхования

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Банк России считает целесообразным включение в стратегию развития финансового рынка на период до 2030 года положений о создании в стране системы добровольного экологического страхования.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник на страховом рынке со ссылкой на письмо Центробанка Минфину как основному разработчику стратегии.

ЦБ полагает, что в стране необходимо вводить систему ответственного финансирования, в том числе страхование экологических рисков. При этом регулятор "поддержал идею введения в РФ системно именно добровольного страхования, но не обязательного, хотя второй вариант также неоднократно обсуждался экспертами в последнее время", обратил внимание собеседник агентства.

Он напомнил, что "в конце прошлого года вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам проработать идею введения в РФ системы обязательного экологического страхования. Вариант введения нового обязательного вида страхования не был поддержан экспертным сообществом, ЦБ, а также Минэнерго".

Важнейшим условием, которое необходимо исполнить до начала разработки концепции добровольного экологического страхования и финансовой ответственности субъектов рынка, "Банк России считает определение объекта страхования, круга потенциальных страхователей, страхового риска и других ключевых условий такого страхования", подчеркнул собеседник агентства со ссылкой на письмо регулятора. Предполагается, что такая работа должна вестись при участии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и других заинтересованных лиц, добавил он.

Страховое сообщество и профильные эксперты уже обсуждали возможные подходы к страхованию экологических рисков широкого перечня. "В ходе обсуждений страховщиками отмечалось, что объем ущерба от реализации экологических рисков может быть колоссальным, нагрузка на страховщиков и перестраховщиков - непомерной. Потенциальные страхователи со своей стороны опасаются, что цена таких полисов может быть ощутимо высокой для их бюджетов, особенно в условиях кризиса", - рассказал источник агентства. Необходимо определиться с контурами системы ответственности.

В этой связи "обращает внимание изложенный в письме Минфину подход ЦБ, который помимо страхования предусматривает внедрение альтернативных инструментов управления экологическими рисками", сказал источник. То есть страхование окажется одной из форм финансовой защиты, но не единственно возможной. "Выбор защитных инструментов (или их сочетание) позволит хозяйствующим субъектам использовать более удобный для них способ обеспечения своей финансовой ответственности в сфере экологии", - полагает он.

Вице-премьер Абрамченко в октябре 2021 года поручила профильным ведомствам проработать вопрос целесообразности введения обязательного экологического страхования в России для компаний за причинение вреда экологии в результате аварий. Поручение было дано Минприроды, Росприроднадзору, Ростехнадзору, Минэнерго и Минпромторгу.

В стране с 1 января 2012 года действует закон об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО), который обеспечивает защиту рисков жизни и здоровья, а также имущественных и рисков вынужденного переселения в случае аварии техногенного характера на опасных объектах. Риски ущерба экологии этим законом не покрываются. К исключениям по закону по ОСОПО относятся риски терроризма.

Практика заключения договоров добровольного страхования экологических рисков в России существует есть, но она не получила широкого распространения, договоры заключаются по индивидуальным правилам страховщиков. Данные о таких договорах не обособляются и не публикуются в общей статистике ЦБ о результатах добровольного страхования ответственности.

Проект стратегии развития финансового рынка на период до 2030 года сейчас разрабатывают правительство вместе с ЦБ.