Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Патриарх Кирилл заболел коронавирусом

Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - У патриарха Московского и всея Руси Кирилла диагностирован коронавирус, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.

"На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции", - заявил спикер РПЦ Владимир Легойда, слова которого приводятся в сообщении в пятницу.

При этом он добавил, что состояние предстоятеля церкви удовлетворительное.

Хроника 09 января 2020 года – 30 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Патриарх Кирилл РПЦ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд зарегистрировал первый в Петербурге иск об отмене мобилизационной повестки

Кремль заявил о нежелании РФ развивать тему возможной ядерной эскалации на Украине

Повестку о мобилизации может вручить отдел кадров на работе

Военная операция на Украине

Военнослужащие-контрактники не смогут уволиться до окончания спецоперации на Украине

Дело лидера ДДТ Шевчука направили в суд первой инстанции для устранения недостатков

СВР заявила о наличии у РФ данных, указывающих на западный след в ЧП на "Северных потоках"

СВР заявила о наличии у РФ данных, указывающих на западный след в ЧП на "Северных потоках"

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 10 октября

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 10 октября

ФАС РФ проверит жалобы на подорожание армейской экипировки

Путин признал Херсонскую и Запорожскую области независимыми территориями

Военная операция на Украине

Российские вузы предупреждены о фишинговых письмах якобы от Минобороны

Российские вузы предупреждены о фишинговых письмах якобы от Минобороны
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });