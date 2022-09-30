Патриарх Кирилл заболел коронавирусом

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - У патриарха Московского и всея Руси Кирилла диагностирован коронавирус, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.

"На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции", - заявил спикер РПЦ Владимир Легойда, слова которого приводятся в сообщении в пятницу.

При этом он добавил, что состояние предстоятеля церкви удовлетворительное.