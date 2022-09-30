МИД РФ рекомендовал россиянам критически подходить к планированию поездок в Черногорию

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российская сторона рекомендует россиянам критически подходить к планированию поездок в Черногорию на фоне недружественного поведения этой страны, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С учетом недружественного поведения черногорской администрации и принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности, вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию. Кроме того, на ближайшую перспективу оказание им консульского содействия не представляется возможным ввиду сокращения до минимума численного состава нашего посольства в Подгорице", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в связи с решением Черногории выслать шестерых дипломатов посольства России.

"Недружественные действия не останутся без ответа с нашей стороны", - подчеркнула Захарова.

Она отметила при этом, что каких-либо конкретных претензий черногорской стороной не сформулировано.

Накануне также стало известно, что в Черногории на неопределенный срок приостановил работу консульский отдел российского посольства.