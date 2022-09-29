Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Черногории на неопределенный срок приостановил работу консульский отдел российского посольства, сообщила дипмиссия.

"Вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении посольства РФ в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Дипломаты рекомендуют обращаться по вопросам консульского обслуживания в российские посольства в соседних странах.

Ранее 29 сентября МИД Черногории объявил персонами нон грата шестерых сотрудников российского посольства. Сообщалось, что это решение принято на фоне действий, предпринятых Агентством национальной безопасности страны, детали которых уполномочена разглашать лишь государственная прокуратура.