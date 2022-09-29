Шестеро российских дипломатов объявлены персонами нон-грата в Черногории

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - МИД Черногории объявил шестерых сотрудников российского посольства "персона нон-грата", информирует черногорская телерадиокомпания со ссылкой на правительство страны.

По данным МИД, которые приводит телерадиокомпания, решение принято в силу того, что "дипломаты осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях и взаимоотношениям между двумя странами".

В комментарии РТЦГ отмечается, что решение внешнеполитического ведомства Черногории принято на фоне действий, предпринятых Агентством национальной безопасности страны, детали которых уполномочена разглашать лишь государственная прокуратура.