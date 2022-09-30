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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Подсанкционные госкомпании обяжут выполнять квоты по закупкам у малого бизнеса

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские госкомпании, находящиеся под санкциями недружественных стран, обяжут выполнять требования по объему закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим поручением первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По словам источника, Минфину, Минэкономразвития и Федеральному казначейству поручено к середине ноября подготовить проект соответствующих изменений к правительственному постановлению, регламентирующему особенности участия малого бизнеса в закупках госкомпаний. Речь идет о том, что для госкомпаний, в отношении которых введены санкции или меры ограничительного характера, должны быть сохранены квоты по закупкам у субъектов МСП.

По действующей нормативной базе (включая закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ и различные подзаконные акты - ИФ) госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок (СГОЗ). При этом 20% от СГОЗ должны осуществляться по результатам закупочных процедур, в которых могут принимать участие только субъекты МСП (так называемые спецторги). Однако при расчете доли закупок у малого бизнеса учитываются не все закупки госкомпаний - в расчет принимаются только конкурентные закупки, которые проводятся в электронной форме, и информация о которых размещается на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

После введения антироссийских санкций правительство запретило госкомпаниям, которые оказались под санкциями, размещать в ЕИС информацию о своих закупках. Такие компании теперь должны проводить свои закупки либо неконкурентными способами, либо закрытыми конкурентными способами на специализированной электронной торговой площадке АСТ-ГОЗ. В обоих случаях информация о таких закупках не публикуется на сайте ЕИС и, соответственно, не должна учитываться при расчете квоты закупок у малого бизнеса.

Стоит отметить, что госкомпании, как правило, перевыполняют квоту по закупкам у малого бизнеса. Так, по данным "Корпорации МСП" (занимается, в частности, мониторингом выполнения госкомпаниями требований по закупкам у субъектов МСП), в I квартале текущего года договоры с госкомпаниями заключили 49 тысяч субъектов МСП, что на 2,5 тысячи больше, чем годом ранее. Общий объем этих договоров составил 899 млрд рублей или 38% от общего объема закупок госкомпаний в I квартале (2,3 трлн рублей).

Крупнейшие госкомпании, находящиеся под санкциями, в марте обязались продолжить осуществление закупок у малого бизнеса.

"Корпорацией проведено обсуждение вопроса сохранения внутреннего рынка для малых и средних компаний с 40 крупнейшими заказчиками, которые высказали готовность продолжить закупки у субъектов МСП", - говорили "Интерфаксу" в "Корпорации МСП".

На тот момент требование о неразмещении информации о закупках в ЕИС распространялось на более чем 230 госкомпаний, в отношении которых введены санкции или ограничительные меры. По оценкам "Корпорации МСП", общий объем закупок этих компаний составил в прошлом году 3,82 трлн рублей. При этом на долю закупок у субъектов МСП пришлось 1,34 трлн рублей.

По словам источника, Минфину поручено также подготовить проект правительственных директив для подсанкционных госкомпаний, согласно которым они обязаны будут ежемесячно и по итогам года направлять в "Корпорацию МСП" информацию об объеме закупок у малого бизнеса. Сейчас все госкомпании направляют такую информацию в корпорацию только по итогам года.

Источник рассказал также, что это поручение дано ведомствам по результатам обсуждения вопроса о сохранении для подсанкционных госкомпаний требований о выполнении квот по закупкам у малого бизнеса, которое проводилось летом текущего года. В ходе этого обсуждения предлагалось, в частности, сохранить для таких госкомпаний квоту закупок у субъектов МСП в размере 25% с учетом всех закупок, но освободить их от ответственности за ее невыполнение (при невыполнении квоты заказчик на следующий календарный год должен будет проводить свои закупки в соответствии с законом "О контрактной системе", 44-ФЗ). Также предлагалось при сохранении квоты в 25% снизить или отменить требование по доле спецторгов общем объеме закупок компаний. Еще одно предложение предусматривало предоставление подсанкционным компаниям права использовать ЭТП для госзакупок (определены соответствующим решением правительства - ИФ) для проведения всех закупок у малого бизнеса.

По словам источника, большинство этих предложений было раскритиковано Минфином. Финансовое ведомство тогда посчитало, что сохранение для подсанкционных госокомпаний квоты закупок у малого бизнеса в размере 25% преждевременно и предлагало вернуться к обсуждению этого вопроса в 2023 году (к 1 апреля 2023 года в ЕИС должен быть запущен закрытый контур для закупок госкомпаний - ИФ). При этом министерство рекомендовало заменить обязанность госкомпаний не учитывать при расчете доли закупок у субъектов МСП те закупки, информация о которых не размещается на сайте ЕИС, на право.

В то же время Минфин поддержал предложение об отмене обязательной доли спецторгов.

Как сообщалось, в 2021 году объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП составил около 4 трлн рублей. В 2020 году объем закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП достиг 3,9 трлн рублей. В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства объем закупок госкомпаний у субъектов МСП должен достигнуть в 2024 году 5 трлн рублей.

Андрей Белоусов Минфин Минэкономразвития Казначейство МСП Корпорация МСП
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