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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство иностранцев-контрактников

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы в ВС России. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом, заявление о приеме в гражданство России в упрощенном порядке вправе подать иностранцы, заключившие контракт на службу в ВС России, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года, а также принимающие (принимавшие) участие не менее шести месяцев в боевых действиях в их составе и получившие при этом увечье, в результате которого они подлежат увольнению с военной службы.

Также на упрощенную процедуру получения гражданства могут претендовать супруги, дети и родители этих лиц и ближайшие родственники лиц, погибших в бою.

При подаче заявления о получении российского гражданства иностранцы должны обязательно проходить государственную дактилоскопическую регистрацию, говорится.

Рассмотрение их заявлений осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов.

МВД, Минобороны, ФСБ и органам исполнительной власти региона поручено принять меры для реализации настоящего указа, в том числе обеспечить условия для принесения присяги гражданина России новыми гражданами.

Указ от 30 сентября вступил в силу со дня опубликования.

Владимир Путин ВС Росии ФСБ МВД Минобороны
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