Генпрокуратура проверит цены на термобелье и спальники для мобилизованных

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России решила проверить сообщения о необоснованном росте цен на товары, которые закупают граждане в рамках объявленной частичной мобилизации, и пообещала пресекать их завышение.

Прокурорам регионов поручено проверить на местах "наличие и ценовую доступность термобелья, спальных мешков, обуви, препаратов и медицинских изделий первой необходимости и других товаров, на которые сейчас наблюдается повышенный спрос".

"По выявленным нарушениям будет приниматься полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены", - пообещало надзорное ведомство.

К проверке будут подключены Федеральная антимонополльная служба и Минпромторг.

Ранее ФАС заявила, что начала проверку цен на армейские товары по жалобам граждан и обращению депутатов Госдумы. Ведомство запросило информацию у торговых сетей "Военторг", "Спортмастер" и "HAKKI", а также у маркетплейсов "Яндекса", Ozon и Wildberries.