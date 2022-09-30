Росавиация объявила конкурс на распределение сэкономленных 3 млрд рублей субсидий

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Росавиация объявила дополнительный отбор среди авиакомпаний для возмещения операционных расходов при перевозках по внутренним линиям в условиях санкций. Отбор проводится на портале предоставления мер финансовой господдержки.

Росавиация рассчитывает распределить чуть больше 3 млрд рублей.

"Заявки на участия в отборе принимаются с 29 сентября по 13 октября 2022 года. Победители конкурса будут названы до 21 октября и должны будут заключить соответствующее соглашение с Росавиацией до 27 октября.

Всего пассажирским авиакомпаниям было выделено 100 млрд рублей "антисанкционных" субсидий. Средства должны быть направлены на частичную компенсацию расходов при выполнении внутренних рейсов в апреле-октябре этого года.

Для получения средств компании должны были подать заявки с указанием суммарного размера субсидии на 2022 год, рассчитанного на основе прогнозного пассажирооборота на внутренних рейсах за апрель-октябрь, но за вычетом пассажирооборота в рамках других программ субсидирования. При этом в случае недостижения 80% заявленного показателя субсидия подлежит возврату в федеральный бюджет, говорится в соответствующем постановлении правительства.

В середине сентября Росавиация сообщала, что после подведения промежуточных результатов распределения субсидий образовалась экономия в 3 млрд рублей. Из материалов ведомства следовало, что средства высвободились из-за сокращения субсидий для семи перевозчиков, в частности, 2,4 млрд рублей, или почти треть от изначальной суммы, должна вернуть "ЮТэйр". Средства будут перераспределены между 12 авиакомпаниями, "которые на сегодня превысили ранее заявленный план", отмечали в Росавиации.