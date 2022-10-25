В ФТС не ждут последствий из-за заморозки сотрудничества с Латвией и Эстонией

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Замораживание таможенного сотрудничества стран Балтии и России не должно существенно повлиять на работу российских таможенников, сообщил первый заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Сергей Сенько.

"Думаю, это сильно не отразится на нашей деятельности, потому что как таковое остается сотрудничество на уровне ЕС. Может быть, будет меньше рабочих контактов, но, с точки зрения организации совершения таможенных операций, это никак на нашу работу не повлияет", - сказал он журналистам.

24 октября Федеральная таможенная служба сообщила, что получила от Латвии и Эстонии письма о замораживании таможенного сотрудничества.

Сенько, подводя на пресс-конференции итоги деятельности СЗТУ в 2022 году, также сообщил, что в сфере СЗТУ стабилизировалась ситуацияю с очередями автомобилей на границе со странами ЕС, остается "небольшое скопление на псковском направлении". Это произошло благодаря мерам, которые приняли таможенники, в частности, за счет усиления дежурных смен.

"Мы очень внимательно относимся к вопросам приоритетного оформления товаров, таких как скоропортящиеся продукты питания, лекарственные средства. Обеспечиваем их первоочередное оформление в пунктах пропуска", - отметил Сенько.

Регион деятельности СЗТУ - часть территории СЗФО без Калининградской области. В зоне действуют более 40 пунктов пропуска. Общая протяженность сухопутной границы со странами Евросоюза (Финляндия, Латвия, Эстония) и Норвегией превышает 2 тысячи км. Также СЗФО имеет общую границу с Белоруссией (член ЕАЭС) в регионе деятельности Псковской таможни.