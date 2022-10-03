ВС запретил изымать давно разделенное имущество экс-супругов при банкротстве одного из них

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ не разрешил включить в конкурсную массу физлица-банкрота активы, которые тот более 20 лет назад оставил бывшей супруге. Наличие соглашения о разделе имущества и отсутствие споров о нем на протяжении длительного времени влечет прекращение режима совместной собственности супругов, решил суд.

Такой вывод судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ сделала в рамках дела о несостоятельности Андрея Панычева. Он был признан банкротом в июле 2018 года, не выплатив 18,2 млн рублей по займу, полученному у ООО "Компания Нефтемаркет".

Назначенная финансовым управляющим Татьяна Жадукова из саморегулируемой организации арбитражных управляющих "Южный Урал" попыталась добиться включения в конкурсную массу Панычева имущества, которое он в 1998 году оставил бывшей супруге Марианне при разводе. Ей достались две квартиры в Москве, а Панычеву - земельный участок в размере 12 соток в Одинцовском районе. Кроме того, экс-супруга обязалась выплатить ему 2,13 млн рублей. В материалах дела не указано, выполнила ли она это условие.

Соглашение о разделе имущества, согласно материалам дела, было подписано в простой письменной форме.

Финуправляющая считала, что раздел имущества был неравным, а потому статус квартир как общего имущества супругов не изменился. На этом основании она включила московские квартиры Панычевой в состав конкурсной массы бывшего супруга. После этого Панычева может рассчитывать на половину денег, полученных от продажи квартир в рамках процедуры реализации имущества.

Бывшую супругу такая перспектива не устроила, и она потребовала исключить ее квартиры из конкурсной массы бывшего супруга. Об этом же просил и сам Панычев, ссылаясь на то, что он уже более 23 лет не имеет никакого отношения к этому имуществу, не является собственником, не несет расходов по содержанию.

У судов не было единого взгляда на ситуацию. Сначала Арбитражный суд Москвы подтвердил правомерность действий финуправляющей, придя к выводу, что единственной целью заключения соглашения о разделе имущества было его сокрытие от обращения взыскания со стороны кредиторов. Но апелляция встала на сторону Панычевой и исключила спорные квартиры из конкурсной массы.

Суд второй инстанции счел, что если квартиры внести в нее, то пройдет новый раздел имущества, а срок исковой давности для этого давно пропущен. Также апелляция обратила внимание на то, что договор займа с "Нефтемаркетом" Панычев заключил через 17 лет после расторжения брака и раздела имущества, а потому кредитор не мог рассчитывать на удовлетворение своих требований за счет спорных квартир. Однако кассация встала на сторону финуправляющей, поддержав выводы первой инстанции.

СКЭС ВС РФ в свою очередь удовлетворила жалобу Панычевой и отменила постановление кассации. Коллегия согласилась с выводами суда второй инстанции. Она обратила внимание на то, что соглашение о разделе имущества его сторонами не оспаривалось, должник каких-либо требований к бывшей супруге не предъявлял.

"Наличие соглашения о разделе имущества, отсутствие споров относительно данных объектов недвижимости на протяжении более 23 лет свидетельствуют о состоявшемся разделе имущества и влекут прекращение режима совместной собственности супругов", - говорится в определении СКЭС ВС РФ.

Упомянула коллегия и вывод апелляции о том, что кредитор Панычева не мог рассчитывать на погашение долга за счет спорного имущества, так как на момент выдачи займа в феврале 2016 года тот этим имуществом не владел, не пользовался и не имел записи о наличии каких-либо прав на него в публичных реестрах.