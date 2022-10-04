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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

СМИ сообщили о скорой высылке из Японии одного из российских дипломатов

СМИ сообщили о скорой высылке из Японии одного из российских дипломатов
Архивное фото
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Власти Японии начали подготовку к высылке из страны российского дипломата из консульства в ответ на объявление персоной нон грата японского консула во Владивостоке Мотоки Тацунори, пишет "Йомиури" со ссылкой на источники в японском правительстве.

По их сведениям, российскую сторону уведомят о высылке дипломата.

26 сентября ФСБ сообщила, что Тацунори был задержан при получении за вознаграждение "сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае". После этого в российский МИД вызвали советника-посланника посольства Японии и ему сообщили, что консул во Владивостоке объявлен персоной нон грата за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица и наносящую ущерб интересам безопасности России. Тацунори дали 48 часов на то, чтобы покинуть Россию.

Правительство Японии отвергло обвинения в адрес консула и предупредило об ответных шагах. МИД Японии после возвращения консула в страну 30 сентября приступил к рассмотрению вариантов действий, которые не являются "ни чрезмерными, ни незначительными", пишет "Йомиури".

Япония Владивосток ФСБ МИД Мотоки Тацунори
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