Разработаны первые меры поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Первый блок мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией сформирован по итогам совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями деловых объединений.

"Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов провел совещание с представителями федеральных органов исполнительной власти и деловых объединений "Опора России", "Деловая Россия" и Торгово-промышленной палаты России. По результатам обсуждений сформирован первый блок мер, которые будут запущены в ближайшее время", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Белоусов, слова которого приводятся в сообщении, отметил: "Они (меры - ИФ) должны включаться в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Важно сохранить рабочие места и производство, минимизировать издержки для бизнеса".

Минфин совместно с Минэкономразвития и Корпорацией МСП разрабатывает процедуру изменения или расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд, планируется не применять штрафные санкции в случае мобилизации предпринимателя.

"В случае невозможности продления попавшим под мобилизацию предпринимателем лицензий они будут продлеваться автоматически по аналогии с механизмом, который действовал в пандемию коронавируса. Проект соответствующего постановления правительства подготовит Минэкономразвития", - отмечается в сообщении.

Минфину и ФНС поручено обеспечить возможность переноса срока уплаты налоговых и иных платежей для попавших под мобилизацию предпринимателей, которые продолжат вести бизнес, также планируется перенести сроки предоставления деклараций и отчетности.

Кроме того, профильные ведомства подготовят проект поправок в законодательство для введения отсрочки по уплате платежей по кредитным договорам и договорам лизинга для МСП, отмечается в пресс-релизе.

"Еще одной мерой поддержки станет возможность приостановления или расторжения договоров аренды без штрафных санкций, если недвижимость взята в аренду у государства", - говорится в нем.