В Астраханской области у границы с Казахстаном ввели режим повышенной готовности

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В приграничном с Казахстаном Красноярском районе Астраханской области введен режим повышенной готовности, ограничено движение в селе Красный Яр, сообщил в своем телеграм-канале глава района Руслан Бисенов.

Он объяснил это необходимостью разгрузить трассу "Астрахань - Красный Яр".

"Поэтому проводится совместная работа администрации района с "Астраханьавтодор" по организации временного ограничения дорожного движения и разработке схемы объезда иногороднего и иностранного автотранспорта. Для данных категорий также будет ограничен проезд через понтонную переправу и внутри села Красный Яр", - написал Бисенов.

Рядом с селом Караозек будет усилен контроль со стороны правоохранительных органов, Госавтоинспекции и пожарной охраны, пообещал чиновник.

Администрации районной больницы рекомендовано организовать дополнительную бригаду скорой медицинской помощи для дежурства в районе населенных пунктов Караозек, Кошелева, Кривой Бузан, Бакланье и других.